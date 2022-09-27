Halk TV Erdoğan'ın avukatı ile savcı arasında yapılan rüşvet pazarlığının ses kayıtlarına ulaştı. Daha önce de adı FETÖ Borsası ile gündeme gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce adı FETÖ Borsası'na karışmış olan avukatı ve savcı arasındaki rüşvet pazarlığına Halk TV ulaştı.

Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "‘FETÖ Borsası'na bomba gibi düşecek…" ifadeleri kullanılarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı ile savcı arasında geçen rüşvet pazarlığına ulaştı Seyhan Avşar'ın özel haberi yarın halktv.com.tr'de denildi."

Paylaşımla birlikte yayınlanan videoda da şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanının avukatları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Kritik davalarda hakim ve savcıları baskı altına aldıkları iddia ediliyor.

Bazı dosyalarda ise para karşılığı istenilen kararı çıkardıkları, Fettah Tamince'yi FETÖ dosyasından onların kurtardığı öne sürülüyor.

Halktv'den Seyhan Yaşar, Erdoğan'ın avukatıyla savcı arasında geçen rüşvet pazarlığına ulaştığını ve yarı yayınlayacağını açıkladı."