Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cristiano Ronaldo'ya savaş açtı

Paris Saint-Germain 35 yaşındaki süperstarı Lionel Messi, dünyanın dört bir yanından övgüler almaya devam ediyor.

Arjantinli yıldız, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

Erdoğan, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu belirtti.

Messi'nin zor bir çocukluk geçirdiğine değinen Erdoğan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Büyüme hormonu yetesizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi, mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur."

DAHA ÖNCE DE RONALDO DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı, daha önce Messi-Ronaldo kıyaslaması yaparken ise şu sözleri kullanmıştı:

"Messi mi Ronaldo mu derseniz, Hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçta (2018 Dünya Kupası'nda 3-3 sona eren İspanya-Portekiz maçını kastediyor) hat-trick yapması çok önemliydi.

"Frikik konusunda zaten tartışılmaz, öyle değil mi? Her babayiğidin harcı değil."