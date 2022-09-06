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Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaştı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:27
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Daha önce Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağlayan Siyah-beyazlılar, flaş bir transfere imza atmıştı

Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den
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Daha önce Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağlayan Siyah-beyazlılar, flaş bir transfere imza atmıştı.

Bu kez Redmond için girşimlerini hızlandıran yönetim, bugün yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Redmond için 4 milyon Euro ödeneceği iddia ediliyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Geçen sezon ise 32 maçta forma giyen Redmond, 3 gol atıp 6 asist kaydetti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde İngitere'ye ağırlık verdi.

Siyah-beyazlılar, Nathan Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.

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Murat Ergün
6.09.2022 14:55
adamın daha önceki videolarını izleyin bu adam kanat falan değil dele alli'nin bir başka versiyonu ama ayağına çok hakim  
 
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