﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den

Daha önce Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağlayan Siyah-beyazlılar, flaş bir transfere imza atmıştı.

Bu kez Redmond için girşimlerini hızlandıran yönetim, bugün yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Redmond için 4 milyon Euro ödeneceği iddia ediliyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Geçen sezon ise 32 maçta forma giyen Redmond, 3 gol atıp 6 asist kaydetti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde İngitere'ye ağırlık verdi.

Siyah-beyazlılar, Nathan Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.