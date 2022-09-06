﻿Beşiktaş'ın yeni transferi Premier Lig'den

Daha önce Tottenham'dan Dele Alli'yi renklerine bağlayan Siyah-beyazlılar, flaş bir transfere imza atmıştı.
Bu kez Redmond için girşimlerini hızlandıran yönetim, bugün yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Redmond için 4 milyon Euro ödeneceği iddia ediliyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in Jamaika asıllı İngiliz kanat oyuncusunu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi.
Geçen sezon ise 32 maçta forma giyen Redmond, 3 gol atıp 6 asist kaydetti.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde İngitere'ye ağırlık verdi.
Siyah-beyazlılar, Nathan Redmond'u transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.
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