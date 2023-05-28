Daha seçim yapılmadan balkon konuşması organize edildi. Bu kez adres Saray

AKP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu henüz yapılmadan Saray'da balkon konuşması organize etti.

Daha seçim yapılmadan balkon konuşması organize edildi. Bu kez adres Saray

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye bugün sandık başına gidecek. Seçmen, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

Ancak daha seçim gerçekleşmeden AKP'nin balkon konuşması organizasyonu duyuruldu.

Programla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirmede konuşmanın daha AKP Genel Merkezi yerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Medya Mensupları;

Sayın Cumhurbaşkanımızın "Balkon Konuşması" programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina önündeki tören alanında yapılması öngörülmektedir.

AK Parti Genel Merkezi önünde yapılacak program için isim bilgilerini gönderen medya mensuplarımızın canlı yayın araç bilgiler ve programı takip edecek basın mensuplarının isimlerini tekrar tarafımıza göndermesine gerek yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Medya tanıtım kartı bulunan ve AK Parti Genel Merkezi basın birimine akreditasyonlarını gerçekleştiren medya mensuplarımız programı takip edebileceklerdir."

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