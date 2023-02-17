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İngilizler Trabzonspor maçındaki o pankartı konuşuyor: Tüyleri diken diken etti

Trabzonspor'un Basel'i 1-0 yendiği UEFA Konferans ligi maçında Bordo Mavililerin deprem koreografisi Avrupa basınında gündem oldu. İngiliz Dailymail dev pankartı manşetine taşıdı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:55
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Dailymail'den Trabzonspor açıklaması

İngilizler Trabzonspor maçındaki o pankartı konuşuyor: Tüyleri diken diken etti
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Türkiye dün gece Trabzon'da tek yürek oldu. Basel maçı öncesi tribünlerden açılan koreografiler ve çalan müzik, herkese duygusal anlar yaşadı. O anlarda sesi titreyen spiker Gökhan Abdik, "Gerçekten boğazımız düğümlendi" sözleriyle duygularını anlattı.

Dev pankart Avrupa basınının da gündemindeydi. İngiliz Dailymail haberde şu ifadeleri kullandı: Trabzonspor taraftarları, Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından kurtarma çalışanlarına destek için duygusal anlar sunarken... Oyuncular dayanışma içinde ayakta durarak galibiyet golünü kutluyor.

"HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Trabzonspor taraftarları depremi temsilen özel bir koreografi hazırladı. Koreografide, bir bebek, arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'ye destek veren ülkelerin bayrakları yer aldı. "Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız" yazılı pankart açıldı.



 

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