Daireye operasyon yapan polis, zulaları patlattı

Kaynak: İHA

Adana’da polis, aldığı bir ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Söz konusu dairede arama yapan polis zula edilmiş binlerce uyuşturucuyu buldu.

Adana'da polis ekiplerinin bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda valiz ve karton kutuların içerisine gizlenmiş 27 bin 412 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyonunda evde valiz ve karton kutular içerisine gizlenmiş 27 bin 412 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Z.D.(28) ve B.D.(26) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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