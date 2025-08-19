Dakikalarca yerde dayak yedi! Polis son anda kurtardı: Karabük'te maskeli soyguncu silah görünce yere yattı

Olay, kent merkezinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde inşaat eldiveni, yüzünde maskeli olan Murat G. (48) isimli şüpheli, yanındaki kuru sıkı silahı çıkartıp iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Bu sırada kuyumcu çalışanı Sedat Orhan'a silahı uzatarak cebinden çıkarttığı poşete altınları doldurmasını isteyen Murat G.'ye dükkanın üst katında oturan işyeri sahibi Mustafa Diktepe inerek üzerindeki silahı çekerek şüpheliye doğrultmasıyla, bir anda kendini yere attı. Kuyumcu Mustafa Diktepe ve çalışanı soyguncuyu derbest ederek elindeki silahı alırken, soygun girişimini görerek dükkana gelen komşu esnaflarında müdahalesi ile soyguncu adeta meydan dayağına maruz kaldı. Dakikalarca yerde dayak yiyen soyguncuyu ise kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaşananlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

"BURASI BENİM EKMEK TEKNEM VE KIRMIZI ÇİZGİM"

Yaşadıklarını anları anlatan kuyumcu Mustafa Diktepe, dükkanında eşi, yeğeni ve kardeşi ile birlikte çalıştığını ifade ederek, "Burası benim ekmek teknem ve ailem. Silahı gördü mü, bende silah çekince o arada zaten onu etkisiz hale getirdik. Burası bizim ekmek teknemiz. Ben burada eşimle yeğenimle e kardeşimle çalışıyorum. Hem ekmek teknem hem de ailem. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Yani burada bizim başımıza ne geliyorsa bizim kaderimiz yani. Kim hangi niyetle gelirse karşılığını alır. Kötü niyetle geldi.

Böyle olmasaydı, yaşanmasaydı. Allah hiçbir esnaf arkadaşımızı da yaşatmasın, göster misin. Kötü bir şey. Ama en azından emniyetimiz hemen iki dakika içinde müdahale etti. Bize bile fırsat vermediler desem yeridir. Koşa koşa gelmişler Çok sağ olsunlar. Butondan önce zaten koşa koşa çıkmışlar ihbarı alınca. Emniyetimizden de, müdürümüzden de Allah razı olsun" diye konuştu.