Dakota Ditcheva, MMA Dünya Şampiyonluğu'nu kazanarak tarihe geçti

Manchesterlı 26 yaşındaki Ditcheva, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, Profesyonel Dövüşçüler Ligi (PFL) flyweight unvanı için mücadele ettiği Santos'u vücuduna yapılan darbelerle nakavt etti. Bu zafer, kariyerindeki 13. nakavtı ve galibiyet serisini sürdürdü. Ditcheva, "Dünyanın bana ait olduğunu söyledim. En iyi rakibimi yendim. PFL ile harika işler başaracağız," dedi.

LOUGHNANE, İKİNCİ PFL UNVANINI KAÇIRDI

Ana etkinlikte ise, Manchesterlı Brendan Loughnane, ikinci PFL tüy siklet dünya şampiyonluğunu kaçırarak Rus rakibi Timur Khizriev’e karşı hakem kararıyla yenildi. Loughnane, 34 yaşında, yüzünden aldığı darbe nedeniyle erken bir zorlanma yaşadı ve ritmini bulmakta güçlük çekti. Khizriev, 29 yaşında, zaferiyle yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.

DİTCHEVA’NIN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANSI

Dakota Ditcheva, PFL’e katıldığı 2022 yılından itibaren kayda değer bir çıkış yakaladı. Bu süre zarfında kazandığı 9 maçın tamamını nakavtla kazanırken, 7'sini ilk rauntta bitirdi. Brezilyalı rakibi Taila Santos, UFC flyweight unvanı için mücadele etmiş bir isim olarak, Ditcheva için kariyerinin en zorlu sınavı olacağı düşünülen bir rakipti. Ancak Ditcheva, rakibini her zaman olduğu gibi kolayca geçti.

Son olarak geçen yıl PFL Avrupa flyweight unvanını kazanan Ditcheva, küresel arenada da aynı başarıyı sürdürerek üç birinci rauntta nakavtla finaldeki yerini aldı. Santos’a karşı, dövüş öncesinde soğukkanlı bir şekilde arenaya yürüyerek, İngiltere’den gelen taraftarlarının desteğiyle maçın başına rahat bir şekilde odaklandı.

Dövüş, Ditcheva’nın etkili ayak teknikleri, dizleri, dirsek darbeleri ve yumruklarıyla başladı. Santos, savunmada zorlanırken, Ditcheva rakibini domine etti. İkinci rauntta güçlü bir diz darbesi ve vücuda yapılan sert darbelerle Santos’un savunması çözüldü. Hakem müdahale ederek, Ditcheva’yı İngiltere’nin ilk kadın MMA dünya şampiyonu ilan etti.

KUTLAMA VE AİLEYE TEŞEKKÜR

Zaferini kutlamak için, Oktagon ortasında rujunu sürerek şampiyonluğunu ilan eden Ditcheva, ardından takım arkadaşları ve annesi eski kickboks dünya şampiyonu Lisa Howarth ile sarıldı. "Beni küçümsediler, 'o sadece bir Barbie, manken olmalı' dediler. Ama işte, bir manken 2. rauntta sizi yendi," diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Ditcheva, zaferin aile desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, "Bu başarıyı takımım olmadan elde edemezdim. Her gün ağladım. Kardeşim hayatını benim için durdurdu, bu kemer onun için," dedi.