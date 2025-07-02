Dalai Lama'nın halef açıklaması Çin ile Tibet gerilimini arttırdı

Sürgündeki Tibet ruhani lideri Dalai Lama, kendisinin ölümünün ardından makamın bir halefle devam edeceğini doğrulayarak, 600 yıllık bu kurumun geleceği hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu. 2025 Temmuz'unun 2'sinde Dharamşala'da düzenlenen ve merakla beklenen 15. Tibet Din Konferansı'nda video mesajıyla açıklama yapan Dalai Lama, halefini sadece kendi kurduğu Gaden Phodrang Vakfı'nın atayabileceğini ve başka hiçbir kişi veya kurumun bu konuya müdahale etme yetkisi olmadığını net bir şekilde ifade etti.

Tibet geleneğine göre, Dalai Lamalar öldükten sonra "reenkarne" olurlar. Çin'in 1950 senesinde Tibet'i ilhak etmesi ve mevcut Dalai Lama'nın Hindistan'da sürgünde yaşaması, halefiyet meselesini son derece tartışmalı bir hale getiriyor. Pekin yönetimi, Dalai Lama'nın bu açıklamasını reddederek, halefinin Çin içinden olması ve hükümet tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI ARASINDA KRİTİK DUYURU

Dalai Lama'nın bu kritik açıklaması, 2025 Haziran'ının 30'unda başlayan ve 2025 Temmuz'unun 6'sında sona erecek olan 90. doğum günü kutlamaları haftasına denk geldi. Dharamşala'daki Dalai Lama Kütüphanesi ve Arşiv Merkezi, bu önemli duyuruyu dinlemek üzere dünyanın dört bir yanından gelen keşişlerin oluşturduğu "bordo bir denizi" andırıyordu. Dalai Lama, yaptığı açıklamada, "Dalai Lama kurumunun devam edeceğini onaylıyorum" dedi ve ekledi: "Kutsal Hazretlerinin Ofisi olan Gaden Phodrang Vakfı, geçmiş geleneğe uygun olarak arama ve tanıma prosedürlerini buna göre yürütmelidir."

Tibet ay takvimine göre doğum günü 2025 Haziran'ının 30'u olan Dalai Lama'nın resmi doğum günü ise 2025 Temmuz'unun 6'sı. Kutlamalara, aralarında Hint bakanların da bulunduğu 7.000'den fazla davetli ve uzun süredir takipçisi olan Hollywood aktörü Richard Gere katılıyor.

ÇİN'İN REENKARNASYON İDDİALARI VE TİBET'İN YANITI

Nobel Barış Ödülü sahibi ruhani lider, geçmişte Dalai Lama makamının devam edip etmemesi konusunda tereddütler yaşamış, hatta halefinin bir kız çocuğu olabileceğini veya hiç halef olmayabileceğini belirtmişti. Ancak son yıllarda, sürgündeki Tibetliler arasında makamın devamına yönelik yaygın destek olması durumunda devam edeceğini ve ofisinin bir halef seçeceğini ifade etmişti. Dalai Lama, halefinin Çin dışında doğması gerektiği konusundaki ısrarını her zaman sürdürmüştü ve 2025 Temmuz'unun 2'sinde yaptığı bu tekrar, Pekin tarafından hoş karşılanmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Dalai Lama'nın reenkarnasyonunun Çin yasalarına ve düzenlemelerine, ayrıca "dini ritüellere ve tarihi sözleşmelere" uyması gerektiğini ve Pekin tarafından onaylanması gerektiğini belirtti. Dalai Lama, Tibet'in statüsünü çözmek için "orta yolu" yani Çin içinde gerçek özerkliği savunsa da Pekin yönetimi onu bir ayrılıkçı olarak görüyor. Çin, kendi yönetimi altında Tibet'te insanların yaşam standartlarının büyük ölçüde iyileştiğini ve insan hakları ile ifade özgürlüklerini bastırmadığını iddia ediyor.

Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan Tibet uzmanı Robert Barnett, Dalai Lama'nın bu mesajının Çin'e "dolaylı bir sinyal" olduğunu belirtti. Barnett, "Burada iki şeyi işaret ediyor. Birincisi, reenkarnasyonuna Çin'in değil, kendisinin karar vereceği. İkincisi ise, bu kararı topluma makamının devam edip etmeyeceğini sorarak, neredeyse demokratik bir süreçle aldığını Çin'e gösteriyor" dedi. Barnett, bunun Çin'e meşruiyetinin rızaya dayandığını, kuvvete değil, gösteren bir sinyal olduğunu ekledi.

GELECEKTEKİ MÜCADELE: İKİ DALAİ LAMA SENARYOSU

Uzmanlar, Çin'in kendi Dalai Lama'sını atamasını bekliyor. Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Dibyesh Anand, "Birkaç ay veya birkaç yıl sonra, kendi korumaları küçük bir çocuğu bir sonraki Dalai Lama olarak belirleyecek ve bunu dayatacaklar. Elbette Tibetlilerin çoğunluğu bunu reddedecek ve dünyadaki çoğu insan bununla alay edecek. Ama unutmayın, Çin'in kaynaklar açısından muazzam bir otoritesi var, bu yüzden bunu dayatmaya çalışacaklar" dedi.

Sürgündeki Tibet parlamentosu milletvekili Youdon Aukatsang ise, "Tibet içindeki Tibet halkının kalplerini ve zihinlerini kontrol etmeye yönelik bunca yıllık çabaya rağmen" Pekin'in "tamamen başarısız olduğunu" söyledi. Aukatsang, Çin tarafından seçilen bir Dalai Lama'nın "sadece Tibetliler tarafından değil, dünya tarafından da tanınmayacağını" vurguladı çünkü Çin'in gelecekteki Dalai Lama'yı bulma meşruiyetine sahip olmadığını belirtti. "Endişeliyiz ama endişemize rağmen Çin'in kendi Dalai Lama'sını ortaya çıkaracağını biliyoruz, biz buna Çin tarafından tanınan Dalai Lama diyeceğiz. Dalai Lama'nın Tibet dünyasında veya Budist dünyasında herhangi bir güvenilirliği olacağından endişelenmiyorum" diye ekledi.

Dalai Lama'nın mesajının, takipçileri tarafından "büyük bir rahatlama ve mutluluk anı" olarak karşılandığı belirtildi. Delhi'den gelen 40 yaşındaki iş insanı Tsayang Gyatso, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Her zaman reenkarnasyonun geleceğine dair bir inancım vardı. Ancak bunu Kutsal Hazretlerinden duyduktan sonra kendimi coşkun hissediyorum" dedi ve "Kutsal Hazretlerinin doğum gününe şahsen tanıklık etmek için burada olmaktan kendimi kutsanmış hissediyorum" diye ekledi. Gyatso, "Çin'den bir sonraki Dalai Lama'nın atanmasıyla ilgili çok fazla propaganda vardı" ve bu durumun atama sürecinin yozlaşabileceği korkusu yarattığını, ancak "tüm bunların Kutsal Hazretlerinin açıklamasıyla sona erdiğini" ifade etti.