Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Dalaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "İncelikler" adlı tiyatro oyunu, Usta Öğretici Gönül Şafak tarafından yazılıp sahnelendi.

Dalaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dalaman Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan etkinlikte, Usta Öğretici Tiyatrocu ve Yönetmen Gönül Şafak tarafından yazılan ve yönetilen "İncelikler" adlı tiyatro oyunu sergilendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda sahnelenen oyun izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gülderen Şahin, Okul Müdürü Bayram Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersal Ersin Avcı, kadının toplumdaki yerinin ve değerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

Dalaman’da Kadınlar Günü’nde anlamlı tiyatro gösterisi

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