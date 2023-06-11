Daldinia concentrica ne kadar zehirli

Editör: Ali Öncü

İşte Daldinia concentrica yani kömür mantarı ve mutlaka bilinmesi gereken özellikleri…

Mantarın meyve veren gövdesi, iç kısmı eş merkezli olarak katmanlı, ona ayırt edici bir görünüm veren siyah, küresel bir top. Sert ağaçların, özellikle meşe ve kayınların ölü veya ölmekte olan odun kısımlarında hayat buluyor.

Geleneksel tıpta Daldinia concentrica, antibakteriyel, anti enflamatuar ve anti tümör özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Öte yandan, insan tüketimi için etkinliği ve güvenliği kapsamlı bir şekilde araştırılmamış. Ve genel anlamıyla yenilemeyen bir mantar türü bu nedenle tüketilmemesi gerekiyor.

Daldinia concentrica, Xylariaceae familyasına ait bir ağaç üstü mantar türü. Genellikle “karbon topları” veya “kramp topları” olarak biliniyor ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da yetişiyor.

Bazı toplumlarda, kömür mantarı geleneksel uygulamalar kapsamında gastrointestinal bozuklukları, boğaz ağrısını ve cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılmış. Ancak bu tür uygulamaların etkililiğine dair bir kanıt yoktur.

Daldinia concentrica, ayrıca yüksek oranda yanıcı bileşik içerir ve doğal bir yangın çıkarıcı. Kömür mantarı ismini de buradan almaktadır.

Tipik olarak sert ağaçların, özellikle meşe ve kayınların ölü veya ölmekte olan odunlarında yetişen, ahşabı çürüten bir mantar.

Mantar genellikle rüzgar, yangın veya kuraklık gibi çevresel faktörler tarafından zarar görmüş veya strese girmiş ağaçlarda bulunuyor.