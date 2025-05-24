“Turpun büyüğü” operasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) 4. Dalga da geldi.

Ekrem İmamoğlu dosyalarında daha kaç kişi gözaltına alınıp, kaç kişi tutuklanacak?

Yandaş medya gelecek dalgaları savcılardan daha iyi bilerek milletle dalga geçiyor.

Hedefte kaç kişi olabilir?

İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam yaklaşık 90 bin personel var.

Yıllarca sürecek yeni dalgalar için daha çok İBB çalışanı var.

Derler ki;

Dalga mı geçiyorsunuz adam mı seçiyorsunuz?

İkisi de var.

Hem dalga hem seçme.

Özel Kalem Müdiresi, muhtarlar daire başkanı, koruma müdürü ile toplamda 49 kişilik 4. Dalga dün açıklandı.

İBB çalışanları bir yana daha sırada iltisaklı olanlar için de yeni gözaltı ve tutuklama operasyonları başlayabilir.

İmamoğlu’nu İstanbul’a aday gösteren kim?

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

O halde henüz iddianame falan yok ama yandaş medyanın söylemi ile “İmamoğlu suç örgütü” nün (!) kurucusu olarak sıra Kılıçdaroğlu’na gelirse hiç şaşırmam.

Böylece yeni dalgalar CHP’nin önceki Merkez Karar Yönetim Kurulu’na ve Parti Meclisi’ne de şiddetle vurabilir.

CHP’yi ve genel merkez kadrosunu seçen kim?

CHP’nin 1.325 delegesi.

Bu hızla sıra onlara da gelecek demek ki.

Dalga, dalga büyüyecek, tsunami olacak.

Bu nedenle; 11 bin kapasiteli Silivri Cezaevi'nin kapasitesi 50-60 bine çıkartılmalı.

Sözüm meclisten dışarı bir hatırlatma yapayım.

27 Mayıs sonrası kurulan yüksek adalet divanında dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes bebek davasında yargılanırken en önemli delili elde edilmişti.

Savcı Fahrettin Öztürk yüksek adalet divanı hakimi Salim Başol’a bir zarfın içindeki suç delilini sunmuştu.

Başol zarfı açınca içinde kadın külotu çıkınca savcı, “başbakanın kasasından elde edilen suç delili” diyerek bebek davasında Menderes’in suçluluğunu iddia etmişti.

Yandaş medya da savcılığı Ekrem İmamoğlu’nun gizli ikinci telefonunun bulunduğunu savcılıktan önce açıkladı.

Kadın külotu delil olur da kullanılmamış telefon delil olmaz mı?

Bu yandaş medya 15 Temmuz sonrası dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Akar’ın kaybolan cep telefonunun peşine hiç düşmemiş, görmezden, duymazdan gelmişti.

30 Aralık 2018’deki yazımdan özetliyorum:

Akar'ın kayıp cep telefonu

Şükürler olsun ki Devlet Bahçeli'nin Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Hulusi Akar'a hediye ettiği altın kaplamalı tabanca bulundu.

15 Temmuz'da Akar'ın altın tabancayı bırakın, tabancasını aklına getirip kendisini ve o kutsal makamı beylik tabancasıyla dahi koruyacak hali yoktu ki.

Derdest edilip elini kolunu sallayarak götürülmesinin acısını hayatım boyunca unutamayacak, milletime de unutturmayacağım.

Bir de kayıp telefonu var Hulusi Akar'ın.

Altın kaplama tabanca bulundu ama cep telefonu neden bulunamadı?

Acaba bu telefon bilerek mi yok edildi, yoksa kripto FETÖ'cülerin eline mi geçti?

ByLock, Yargıtay kararlarına göre FETÖ'cü olarak yargılanmak için en önemli delil.

Toplam 215 bin ByLock kullanan FETÖ'cü olduğu resmen açıklandı ama bu listelerde yer alan isimler neden açıklanmadı?”

Bu sorular o gün bugün yanıt bekliyor

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

“Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok…"

Recep Bey;

Türkiye’nin askıya alınan demokrasi derdi var.

Savcı Sayan

Sayın Cumhurbaşkanına en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun.

PKK ve FETÖ’yü idare,

CHP’yi dizayn ediyorsun.

AK Parti’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun.

Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun.

Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun.

Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun.

Devletin arazilerine doymuyorsun.

Yurtiçi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende.

Sayın cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz.

Sen nasıl bir karaktersin.

Nasıl bu kadar başarabiliyorsun.

Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır

Lakabında 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır.

Bu memleket senin gibilerden çok çekti.

Bu gidişle çekmeye de devam edecek.

ALLAH seni bildiği gibi yapsın.