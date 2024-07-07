Dalgalar metrelerce yükselecek. ‘Denize girmeyin’ uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalgalar metrelerce yükselecek. ‘Denize girmeyin’ uyarısı

Samsun’da dalgaların 2 metreyi bulmasının beklenmesi nedeniyle ‘Denize girmeyin’ uyarısı yapıldı. Valilik, yaptığı açıklamada boğulmaların önüne geçilmesi için denize girilmemesini istedi.

Uzun süredir bölgesel rüzgarların etkili olduğu Samsun'da bugün de rüzgarlı bir hava var. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

aw241674-01.jpg

Son Haberler
Barış Alper Yılmaz'a küfür etti görevden alındı Spor
Barış Alper Yılmaz'a küfür etti görevden alındı
Chemsdine Talbi imzaladı Spor
Chemsdine Talbi imzaladı
Emekli promosyonunda tutarlar yükseldi. Bakanların yarışı kızıştı Ekonomi
Emekli promosyonunda tutarlar yükseldi. Bakanların yarışı kızıştı
Emekliler dikkat hayata geçti. SGK açıkladı Gündem
Emekliler dikkat hayata geçti. SGK açıkladı
İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım Dünya
İtalyan şirketten Cezayir'e dev yatırım
Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı Spor
Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı