Dalgalar yoga yapan Rus oyuncuyu bir anda yuttu! Arama çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dalgalar yoga yapan Rus oyuncuyu bir anda yuttu! Arama çalışmaları sürüyor

Kayalıkların üzerinde yoga yapan Rus oyuncu Kamilla Belinskaia bir anda dalgalara kapılarak yok oldu.

24 yaşındaki genç oyuncu Kamilla Belinskaia'nın kaybolmadan önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı belirtildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için gittiği Tayland'daki Koh Samui Adası’nın kayalıklarında sabah saatlerinde yoga yapmaya karar verdi. Yoga yaparken bir süre görüntü de alan Kamilla Belinskaia aniden gelen dev dalganın çarpmasıyla denize sürüklendi.

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Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanının denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştığı fakat Kamilla Belinskaia’ya ulaşamadığı belirtildi.

Yetkililer, kayıp Rus oyuncunun bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Genç oyuncunun kaybolmadan önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı öğrenildi.

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