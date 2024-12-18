Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Trabzon'da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.

Trabzon'da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.

Ortahisar ilçesi Ayasofya-Beşirli arasındaki "Uzunkum" olarak anılan sahil şeridinde gezinen vatandaşlar yaklaşık iki metre boyundaki dalgaları seyrederken, bazıları da o anı görüntülemek için cep telefonlarına yöneldi. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan dalgaları yakından görüntülemeye çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da dalgaların getirdiği yakacakları topladı.

Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

Dalgalara aldırmadan sahilde turladılar

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