Dalgaların ikiye böldüğü 'Pallada' gemisi personelinin yardım çağrısı kamerada

Sabah saatlerinde şiddetli fırtınada karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisinin mürettebatının yardım çağrısı, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisi, büyük dalgalar sebebiyle ortadan iki parçalandı.
Gemi 2 parça halinde kıyıya vurdu. Gemide bulunan 13 mürettebat AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından sağ şekilde gemiden tahliye edildi.
"GEMİ ORTADAN BÖLÜNDÜ"
Görüntülerde gemi personelinin Sahil Güvenlik ile irtibat kurarak yardım istediği anlar yer aldı. "Gemi ortadan bölündü" diyen personelin geminin koordinatlarını paylaşarak yardım çağrısında bulunması görüntülere yansıdı.
Olayın ardından gemideki 13 personel, karaya oturan gemiden halatlarla tahliye edildi.
O anlar da saniye saniye gemi personelinin kamerasına yansıdı.