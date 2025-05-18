Dalgalı denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Dalgalı denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

Mersin'de dalgalı denize giren bir kişi, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Soli sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize giren A.A., dalgalar arasında gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar, gencin cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. 20 yaşlarında olduğu öğrenilen A.A.'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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