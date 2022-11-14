Dalgın dalgın dışarıyı seyrediyordu. Bir anda trenden aşağı düştü. Sonra bakın neler oldu

Bu esnada dengesini kaybedip düşmek üzere olan genç kızı, diğer yolcular kurtardı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde trendeki genç kız ölümden döndü. Dışarı bakmak için uzanan genç kız, karşı istikametten gelen trenin rüzgarıyla dengesini kaybetti.
YOLCULAR TARAFINDAN KURTARILDI
Genç kız aşağı düşmek üzereydi ki diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve yeniden trene alındı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Yüreklerin ağızlara geldiği o anlardaysa bir cep telefonu kayıttaydı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.