Dalgın dalgın dışarıyı seyrediyordu. Bir anda trenden aşağı düştü. Sonra bakın neler oldu

Bu esnada dengesini kaybedip düşmek üzere olan genç kızı, diğer yolcular kurtardı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde trendeki genç kız ölümden döndü. Dışarı bakmak için uzanan genç kız, karşı istikametten gelen trenin rüzgarıyla dengesini kaybetti.

YOLCULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Genç kız aşağı düşmek üzereydi ki diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve yeniden trene alındı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yüreklerin ağızlara geldiği o anlardaysa bir cep telefonu kayıttaydı.