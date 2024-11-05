Dalgınlığı hayatına mal oldu

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Önder Bay (50), Ulualan mevkisine geldiğinde aracını emniyet şeridinde park etti.

Aracından inen ve refüjden karşıya geçmek için hareketlenen Önder Bay, o sırada tali yolda seyir halindeki Mustafa K.'nin kullandığı 07 LAZ 74 plakalı kamyonetin kasasına başını çarptı.

​​​​​​​Çarpmanın ardından refüje düşen ve ağır yaralanan Önder Bay, olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Gaziantep’e götürülen Önder Bay’ın cenazesi ikindi namazının ardından Şahinbey Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.