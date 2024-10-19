Dallas’ın eski sahibinden Lebron’a flaş sözler: Senden sıkıldım

Los Angeles Laker’ın yıldızı Lebron James NBA’deki 22. sezonuna hazırlanıyor. Neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan 39 yaşındaki oyuncu, tarihte oğlu ile birlikte bir NBA maçına çıkacak ilk oyuncu olmayı başaracak.

Ne zaman emekli olacağı konusunda net bir açıklama yapmasa da bunun oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bazıları tarafından tarihin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcusu olarak gösterilen Lebron James, tüm basketbol camiası tarafından büyük bir saygıyla karşılanıyor. Kariyerinin neredeyse başından itibaren lider karakteri ve inanılmaz fiziği ile ön plana çıkan 39 yaşındaki oyuncu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in eski sahibi ve kulübün azınlık hissedarı Mark Cuban, Lebron James’in emekli olması gerektiğini söyledi. Katıldığı bir yayında konuyla ilgili esprili sözler kullanan Cuban, Lebron’un oyuna devam etmek için çok yüksek seviyede devam ettiğini söyledi. 39 yaşındaki oyuncunun basketbola devam etmesi durumunda Dallas’ın şampiyonluk için fazla şansının olmayacağını belirten Cuban, esprili bir şekilde "Evet, LeBron, senin bırakma zamanın geldi. Senden bıktım” dedi.

Öte yandan Cuban, Lebron James’in oğlu Bronny’nin babası ile birlikte oynamasının olumlu sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Lebron James, 21 yıllık NBA kariyerinde kırılmadık rekor bırakmadı. En dikkat çeken rekoru ise ‘Kırılması imkansız’ olarak görülen ve Kareem Abdul Jabbar’a ait olan NBA’de en çok sayı atan oyuncu unvanını ele geçirerek rekoru 40 bin sayının üstüne çıktı. 39 yaşındaki oyuncu NBA kariyerinde normal sezonda 40 bin sayı atan tek oyuncu durumunda.