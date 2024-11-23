Dallas’ın yıldızı Dončić bir hafta sahalarda yok

Dallas Mavericks’in süper yıldızı Luka Dončić, sağ bileğinde oluşan zorlanma nedeniyle en az bir hafta boyunca forma giyemeyecek. ESPN’in Perşembe günü aktardığı habere göre, Dončić, sakatlığı ilk çeyrekte hissetmesine rağmen Salı günü New Orleans Pelicans karşısında 132-91 kazandıkları maçta oyuna devam etti. Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Dončić, "Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum," demişti. Ancak Çarşamba günü yapılan kontroller, durumun düşündüğünden daha ciddi olduğunu ortaya koydu.

Dončić’in sakatlığı, Mavericks’in Cuma günü Denver Nuggets karşısında başlayacak üç maçlık deplasman turunun tamamını ve Çarşamba günü New York Knicks’e karşı oynayacağı iç saha maçını kaçıracağı anlamına geliyor. Bu sezon Dallas’ın oynadığı 15 maçın yalnızca birinde forma giymeyen Dončić’in istatistikleri, önceki yıllara kıyasla hafif bir düşüş gösteriyor. Beş kez All-Star seçilen yıldız, maç başına 28.1 sayı, 7.6 ribaunt ve 7.6 asist ortalamalarıyla oynarken, yüzde 43.5 saha içi isabet oranı ve yüzde 32.4 üçlük isabet oranı yakaladı.

Geçtiğimiz iki sezonda ise maç başına 33.1 sayı, 8.9 ribaunt ve 8.9 asist ortalamalarıyla dikkat çeken Dončić, yüzde 49.1 saha içi ve yüzde 36.5 üçlük isabet oranlarıyla oynamıştı.

Mavericks, bu sezonki dalgalı performansına rağmen son üç maçını kazandı ve toparlanma sinyalleri veriyordu. Ancak Dončić’in yokluğu, bu ivmeyi tehdit edebilir. Geçtiğimiz sezon NBA Finalleri’ne ulaşarak 2011’den bu yana en büyük başarısını elde eden Dallas, yaz döneminde Golden State Warriors’tan Klay Thompson’ı kadrosuna katarak önemli bir hamle yapmıştı. Dončić’in sahalara dönüşü, takımın gelecekteki performansı için kritik olacak.