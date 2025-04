‘Dallas’ dizisinde ‘Pamela Ewing’ karakterinin annesi ‘Rebecca Barnes Wentworth' rolüyle tanınan ünlü oyuncunun ölüm haberini oğlu David Irving duyurdu.

HUZUR EVİNDE ÖLDÜ

Pointer'ın huzurevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Priscilla Pointer, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde yer almıştı.