Daltonlar çetesinin lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını açıkladı. İtalyan polisi Barış Boyun hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.

İtalyan polisi yaptıkları operasyonu görüntüsüyle birlikte paylaşarak şu açıklamayı yaptı;

“Polis ilk müdahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu yakalandı. 22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı.”

İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde çete lideri Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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