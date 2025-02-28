Daltonlar Çetesi'nin üst düzey yöneticisi yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu...

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi Polonya’dan, zehir taciri Atakan Avcı Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER YAKALANDI

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma" dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bülten ile “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar Organize Suç Örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme” suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı yakalandı.

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan’da iadeleri amacıyla tutuklandı.

ORTAK ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

Sinan Memi Polonya’dan, Atakan AVCI ise Bulgaristan’dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.