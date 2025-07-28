9 firari Türkiye'ye iade edildi: Aralarında suç örgütü üyeleri de var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 8 ve ulusal düzeyde aranan 1 olmak üzere toplam 9 kişinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Yakalanan şahısların Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'da yürütülen operasyonlarla yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde iadesi sağlanan suçlu sayısının 416'ya ulaştığını duyurdu.

BİRİ DALTONLAR ÜYESİ

Kırmızı bültenle aranan şüphelilerden birinin Daltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın olduğu ve Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

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Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, yakalanan isimler arasında organize suç örgütü üyeleri, zehir tacirleri ve ağır suçlardan aranan kişiler yer aldı.

Liste şöyle:

A.A., "DALTONLAR" suç örgütü üyesi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten öldürme suçlarından Gürcistan'da yakalandı.

Y.D., silahlı yağma suçundan İspanya'da yakalandı.

A.K., gece vakti silahla yağma ve firar suçlarından Azerbaycan'da yakalandı.

D.D., kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve firar suçlarından Karadağ'da yakalandı.

T.Ö., "DEMİRÖZLER" suç örgütü üyesi. Kasten öldürme suçundan Gürcistan'da yakalandı.

B.G., uyuşturucu ticareti suçundan Gürcistan'da yakalandı.

E.K., çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından Gürcistan'da yakalandı.

M.Ö., dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliği ve yaralama suçlarından Gürcistan'da yakalandı.

S.A.U., bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan ulusal düzeyde aranıyordu; Gürcistan'da yakalandı.