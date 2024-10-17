Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında Barış Boyun ve Daltonlar organize suç örgütlerine yönelik 157 şüpheli yakalanmıştı. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in liderlik ettiği iki organize suç örgütüne yönelik "KUYU-36" operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

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