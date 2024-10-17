Daltonlar ve Barış Boyun suç örgütü üyesi 157 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in liderlik ettiği iki organize suç örgütüne yönelik "KUYU-36" operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi. 14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dev operasyon!

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