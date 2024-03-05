'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı

Kaynak: DHA
'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon; 14 gözaltı
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis yoluyla 'Daltonlar' suç örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için teknik takip çalışmaları yürüttü.

Bu kapsamda Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile başkalarına ait banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin 100 milyon TL işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına da el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Daha önce Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

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