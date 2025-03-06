Dalyan'da yaralı caretta caretta bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dalyan'da yaralı caretta caretta bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda yaralı caretta caretta bulundu. Yaralı caretta carette Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Dalyan Kanalı'nda hareketsiz caretta carettayı görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen deniz kaplumbağası, bölgeye gelen ekipler tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER'e götürüldü.

Merkezde tüm vücut röntgeni çekilerek detaylı bir değerlendirme yapılan carettanın sağ ön yüzgecinde olta iğnesi tespit edildi.

Bölgede tümöral bir lezyon bulundu. Küçük bir kesi ile bölge açıldığında, iğnenin zamanla dağıldığı görüldü. Tedavi sürecinde bölge titizlikle temizlenerek antibiyotik ve tıbbi müdahale uygulandı.

Dalyan'da yaralı caretta caretta bulundu

Dalyan'da yaralı caretta caretta bulundu

Dalyan'da yaralı caretta caretta bulundu

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