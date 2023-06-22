Dam Koruğu nelere iyi gelir?

Dam koruğu son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Zira çok önemli bir rahatsızlığı gideriyor. İşte o rahatsızlık ve bilinmesi gerekenler…

Dam Koruğu nelere iyi gelir?

Dam koruğu sedum bitkisi olarakta biliniyor. Diğer isimleri ise Kulakotu, Kaya koruğu, Saksıgüzeli, Sedum, Sedum spurium. Çok fazla sayıda türü ve kültür çeşitleri bulunmakta. Mezarlılarda, çiçek tarhlarında, kayalıklı zeminlerde ve geniş alanlarda zemini örtücü bitki olarak kullanılıyor.

Dam koruğu bitkisinin mavi yeşil olan türü 30 cm boyunda, çiçek taşıyan gövdeleri dik, her zaman yeşil otsu bitkilerdir. Yaprakları sarmal dizilişlidir. Uç kısımları 1 cm kadar sivri, donuk mavi veya yeşil renklidirler. Çiçekler 5 ya da 7 adet taç yapraklı ve sarı renklidir. Yaz aylarında çiçeklenirler. Çiçekler yıldız şeklinde ve sarı renklidir. Bitkinin uç kısımlarında ve bir arada açarlar.

DAM KORUĞUNUN YARARLARI NELER

Basur memelerini gidermede yapılan kremde kullanılır.

Taze halde nasır üzerin e konulduğunda nasiri kurutur.

Bağırsak yaralarına ve ishale iyi gelir.

Safrayı düzenleyerek kötü rahim akıntılarını keser.

Nasırların üzerine konulduğunda nasırları ve siğilleri söker.

Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcıdır.

Ateş yanığına iyi gelmektedir.

Cilt iltihaplarında ve egzama tedavisinde kullanılır.

Ağrı kesici ve derinin keratonik yapısının bozulmasını önleyici özelliği vardır

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