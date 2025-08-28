Dama düğün kutlaması beklerken şoka uğradı

Bilecik'te dünya evine giren arkadaşları için ilginç bir şaka planlayan gençler, tabutla, "Acı kaybımız" yazan çelenkle düğün salonuna gelip damat için helallik istediler, ruhuna Fatiha okudular.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünya evine giren Ayşenur-Uğur Güçyeter çifti takı töreni öncesi arkadaşların yaptığı şaka ile adeta şoka uğradılar. Damadın arkadaşlarından biri imam kıyafeti giyerken, arkada tabut ve onu taşıyanlar bir anda düğün salonuna girdi. Damadın bir arkadaşının elinde "Acı kaybımız" yazan çelenk olurken, ekip davetlilerin şaşkın bakışları içinde "Ölüm marşı" ile damadın yanına gitti. Ellerindeki tabutu gelin ve damın önüne bırakan arkadaşları "Merhumu nasıl bilirdiniz" ve "Hakkınızı helal ediyor musunuz" sorularına cevap aldıktan sonra bir de damadın ruhuna Fatiha okudular. Ardından "Yengemize hayırlı olsun" diyen ekip, takılarını takarak damada unutulmaz bir an yaşattılar.