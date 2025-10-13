Artan hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Ekonomide dalgalanmanın fiyat etiketlerine yansıması sürüyor. Son olarak, paketli içme suyu fiyatlarındaki artışın tüketicinin bütçesini zorlayacak rakamlara ulaşması dikkat çekti. Son bir yılda damacana ve ambalajlı su fiyatları en az yüzde 50 oranında arttı.

İstanbul’da resmî tarifeye göre, 19 litrelik damacanın 110 TL fiyat etiketi olması gerekirken, piyasada eve teslim fiyatları 135 TL’den başlayıp bazı markalarda 190–195 TL’ye kadar çıkıyor.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bazı dağıtımcılar, su alırken boş damacana iadesi yapmayan müşterilerden 250–300 TL’ye kadar depozito bedeli talep ediyor.





AMBALAJ VE DAĞITIM ZAMLANDI



Nakliye ve personel giderleri sabit kalmasına rağmen ambalajlı su fiyatları hızla artması vatandaş tarafından tepkiyle karşılanıyor. 150 TL’ye satılan bir damacananın içindeki suyun maliyeti 1,5–3 TL arasında hesaplanıyor. Ancak ambalaj, dağıtım, pazarlama ve hizmet bedellerinin etikete yansıması fiyatı yukarı çekiyor.