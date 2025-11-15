Ceylan Sever'in haberine göre; Almanya’dan gelen Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından, aynı otelde konaklayan iki turistin daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine şüpheler damacana suya yöneldi.

İtalyan elektrik mühendisi Mustafa Taamart ve Faslı aşçı Reda Fakhri, kaldıkları otelde yalnızca damacana suyu tükettiklerini belirtti. 14 Kasım günü saat 02.00 sularında fenalaşan Taamart, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı gün saat 05.00’te arkadaşına eşya götürmek için hastaneye giden Reda Fakhri de mide bulantısı şikayetiyle gözetim altına alındı. Her iki turistin tedavisi sürerken, oda arkadaşları Ayoub Hamraoui’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Böcek ailesinin 11 Kasım’da Ortaköy’de seyyar satıcıdan midye dolma, ardından tantuni, kumpir ve sucuk yedikleri tespit edildi. Anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği olayda baba Servet Böcek’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ailenin ölümüne hangi gıdanın neden olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği, Böcek ailesi ile turistlerin zehirlenmesi arasında olası bağlantıyı araştırıyor. Damacana suyunun ortak tüketim noktası olması, soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

ACILI BABA YENİÇAĞ’A KONUŞTU

İstanbul’da gıda zehirlenmesi nedeniyle bir aile yok oldu. Anne Çiğdem Böcek ve çocukları Masal ile Kadir hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde kızının otopsisini bekleyen Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik Yeniçağ’a konuştu.

‘ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ’

Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik, İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde kızı ve torunlarının otopsisini beklerken Yeniçağ’a konuştu.

MUSTAFA ÇELİK ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Dün erken saatlerde haber aldık saat 5’te… Isparta’dan geldik buraya. Kızım Almanya’da yaşıyordu. Bir haftalığına izne geldiler. Buradan sonra da bizim oraya geleceklerdi. Ama gelemediler…

Her türlü şikâyetçi olacağız. Kim sebepse, nereden ne yedilerse, midye mi yemişler, patates mi yemişler, lokum yemişler diyorlar. Kim suçluysa cezalarını en ağır şekilde almalarını istiyorum.

Sadece kızımın cenazesini görebildim, canlı göremedim. Hastanenin bir ihmalinin olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kamera kayıtları var. Çocuklar yürüyerek geliyorlar hastaneye. Oradan ‘bir şey yok’ diyerek dilaltı ya da başka bir hap vererek geri gönderiyorlar, Gece 3’te çocuklar ağırlaşıyor geri dönüyorlar. Bu da bir ihmal, kesinlikle öyle düşünüyorum."

İYİ PARTİDEN İSTİFA EDEREK AK PARTİ’YE GEÇMİŞ

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre : Gözaltına alınan kokoreç dükkanın sahibi Ercan Erdoğan’ın AK Parti Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Erdoğan’ın 2024 yılında yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Partiden Kağıthane Belediye Meclis Üyesi adayı olduğu ancak seçilemeyince AK Parti’ye geçtiği öğrenildi. AK Parti Beşiktaş Başkanı M. Yıldırım Turan olayla ilgili olarak MEDYARADAR’ a konuşan Turan şu ifadeleri kullandı;

“Ercan Erdoğan bizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Olaydan haberimiz var. Acı olaydan haberimiz var. Henüz çok sıcak. Bizde bilgi alamadık. Kendisi şu anda gözaltında. Yarın savcılığa çıkacağı söylendi. Öte yanda anne ve oğlunun ölümleriyle ilgili yapılan otopaide ölüm sebepleriyle ilgili bir kanaate varılamadı"

GÖZALTINA ALINANLAR SABIKALI ÇIKTI

Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D’nin “tanık” olarak ifadeleri alındı.Seyyar midye satıcısı Y.D’nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E’nin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T’nin de “taksirle yaralama” suçundan bir kaydının olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaya ilişkin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından mağdur ailenin yemek yedikleri yerlerden alınan gıda numunelerinin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi. Konuyla ilgili tespit edilen diğer kişilerin de tanık olarak bilgilerinin alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih’te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki otelde konakladığı, 11 Kasım’da Ortaköy’de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti. Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım’da hastaneye gittikleri, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı. Otelde anne Çiğdem Böcek’in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.