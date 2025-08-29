Damada kurşun yağmuru

Vaka, saat 21.00 civarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde gerçekleşti. Uğur Deniz, 2 senedir ayrı kaldığı boşanma sürecinde olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın konutuna gitti.
Ayrılmak istemediğini söyleyen 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında münakaşa çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'e silahla 9 el ateş etti.
Deniz kanlar içinde kalırken, tabanca sesini işitip eve gelen yakın polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı. İhbarla gelen sağlık personeli tarafından yapılan kontrolde Deniz’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Deniz'in naaşı, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.