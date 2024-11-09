Damadı nikah memuruyla evlendirdiler

İnsanların evliliklerinin en önemli şahitleri olan nikah memurları yaşadıkları ya da karşılaştıkları birbirinden ilginç olaylarla nadiren olsa da filmlere konu olabilecek olaylara şahit olabiliyor.

Mesleklerinin getirdiği gereklilikle her kesimden insanla bir araya gelen nikah memurlarının tanık oldukları ilginç anılar kimi zaman yüzleri güldürürken, bazen de üzebiliyor.

Yaşadığı ilginç anısını anlatan Bakırköy Evlendirme Dairesinin nikah memurlarından Gülay Otlatıcı, 1996 senesinde evlendiği eşini 2020 senesinde kaybettiğini açıkladı. Otlatıcı, 2021 yılında ise nikahını kıydığı kişi ile sehven evlendirildiğinden bahsetti.

"2-3 GÜN EVLİ KALDI"

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde görevli memur tarafından gerçekleştirilen hatanın filmlere konu niteliğinde olduğunu belirten Otlatıcı, şunları söyledi:

"Filmlere konu olacak bir anım var. Evliliklerimizin bildirimlerini eskiden biz kendimiz yapmıyorduk, nüfus müdürlüğüne bildirimleri yapmıştık. Bir damatla beni evlendirmişler. Olayı nasıl fark ettim? Telefonda mobil bankacılığa giriş yaptığımda soyadım farklı çıktı. Ben de bankayı aradım, 'Niye böyle?' dedim. 'Gülay hanım kızlık soy isminiz mi acaba?' dediler. 'Hayır, benim kızlık soyadım da değil' diye belirttim. Sonra nüfus müdürlüğünü aradım, baktım ki maalesef damadın evleneceği kişinin yerine benim TC kimlik numaramı yazmışlar, damat ile beni evlendirmişler. Ben 2-3 gün sonra durumu fark ettim. Erken fark ettiğim için kısa sürede yanlışlık düzeltildi, 10 günü geçse mahkemelik olacaktık. Farkında olmadan 2-3 gün ben evli kalmışım."