Damadını, damadının annesi ve kardeşini silahla vurdu, bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İHA

Ankara Sincan'da boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına katılan aile büyükleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde Andiçen Mahallesi'deki Türkü 91 Sitesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre boşanma erifesindeki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. yanında getirdiği silahla ateş ederek damat H.B.K.'yi, damadın annesi D.K.'yi ve damanın kardeşi S.K.'yi yaraladı.

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Ç.A., damadın babası İ.K.'yı ise darp ederek yaraladı. Yaralı damat H.B.K. ve kardeşi S.K. arbede sırasında ellerine geçirdikleri bir bıçakla Ç.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirili. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bıçak darbelerine maruz kalan Ç.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

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Sağlık ekipleri silahla vurulan damat H.B.K., damadın annesi D.K. ile damadın kardeşi S.K ve darp sonucu yaralanan damadın babası İ.K.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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