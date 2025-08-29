Damadının aracıyla kaçan adam tarlaya uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadının otomobiliyle kaçan adam tarlaya uçtu, şoför yaralandı.

Vaka, saat 01.00 civarında Yeni Mahalle Akpınar Caddesi'nde gerçekleşti.

Baba Adnan Y. (63) oğlunun aracıyla evli olan kızının evinin önüne gitti.

Baba, rivayete göre tartışma yaşadığı sırada damadı Okan B. (36)'ya ait otomobili, üzerinde duran anahtarıyla çalıştırıp hızla uzaklaştı.

O esnada damadı da aracın ardından koşmaya başladı.

Yaklaşık 200 metre sonra Adnan Y. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı olay yerine çağrılan Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı baba ve damadı ifadeleri alınmak üzere karakola teslim edildi.

Polis olay hakkında inceleme başlattı.

