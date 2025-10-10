Yapılan çalışmalar, özellikle nar suyunun güçlü antioksidan içeriği sayesinde damar sağlığını desteklemede benzersiz bir role sahip olduğunu ortaya koydu. Bilim dünyası, günde yaklaşık bir avuç (yaklaşık 250 ml) nar suyu tüketiminin bu kritik faydaları sağladığını ifade etti.

Çığır açan bir dizi çalışma, nar suyunun kalp-damar sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Haifa Rambam Tıp Merkezi ve Technion-Israel Teknoloji Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, düzenli nar suyu tüketiminin karotis arter stenozu (şah damarı daralması) olan hastalarda damar duvar kalınlığını (İMT - İntima-Media Kalınlığı) bir yıl içinde %30'a varan oranlarda azalttığını gözlemledi.

Araştırmacılar, bu etkinin narın zengin polifenol içeriği ile ilişkilendirildiğini ifade etti. Polifenoller, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL'nin damar duvarına zarar vermesini ve birikmesini engelledi. Ayrıca nar suyu tüketiminin, HDL (iyi kolesterol) ile ilişkili bir enzim olan Paraoksonaz 1 (PON1) aktivitesini önemli ölçüde artırdığı, bunun da damarlardaki yağ peroksidasyonuna karşı koruma sağladığı belirtildi.

UZMANLAR GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Önde gelen yabancı kardiyoloji uzmanları da bu bulguların önemini vurguladı. ABD'deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kardiyovasküler Tıp ve Epidemiyoloji Profesörü olan Dr. Michael Miller, nar suyunun anti-aterojenik (damar sertliğini önleyici) özelliklerinin altını çizdi. Dr. Miller, meyvenin içerisindeki bileşenlerin, damar çeperini kaplayan endotel tabakasının sağlığını desteklediğini, böylece kan basıncını düşürmeye ve kanın daha sağlıklı akışını sağlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, narın yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve bu aktivitenin, damar tıkanıklığının başlangıç aşaması olan köpük hücre (foam cell) oluşumunu baskıladığını kaydetti. Köpük hücreler, damar duvarına sızan ve oksitlenmiş LDL kolesterolü emen bağışıklık hücrelerinden (makrofajlardan) oluşur ve plak oluşumunun temelini oluşturdu.

TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu olumlu etkilerin gözlemlenmesi için günlük olarak yaklaşık bir avuç meyveye denk gelen miktarın yeterli olduğunu gösterdi. Araştırmalar, en etkili sonuçların elde edilmesi için günde yaklaşık 240-250 ml (bir su bardağı) saf nar suyunun düzenli olarak tüketilmesini önerdi. Ancak uzmanlar, kalp ve damar sağlığı için tek bir mucize besin yerine, nar suyunu Akdeniz Diyeti gibi genel bir kalp dostu beslenme düzeninin parçası olarak görmenin önemini özellikle vurguladı.

Bu yeni bulgular, beslenmenin kronik kalp-damar hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde ne kadar güçlü bir araç olabileceğinin bir kez daha altını çizdi.