Damar tıkanıklığında erken tanının önemi

Damar tıkanlığının ölümcül sonuçları olduğu biliniyor. Bu süreçte erken tanının önemi artı.

Uzmanlar damar tıkanıklığında erken tanının önemine dikkat çekerek uyarılarını açıkladı.

İşte uzman görüşleri.

Prof. Dr. Ayşe Yılmaz (Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı):

"Damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç gibi hayati tehlikeye yol açabilecek ciddi bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve tedavi ile bu riskleri önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, uyuşma veya karıncalanma gibi belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurmanız hayati önem taşır."

Dr. Mehmet Demir (Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı):

"Damar tıkanıklığı, genellikle ateroskleroz adı verilen bir süreç sonucu damarların daralması veya tıkanması ile oluşur. Bu durum, kolesterol ve diğer yağların damar duvarlarında birikmesi ve plak oluşması ile tetiklenir. Risk faktörleri arasında sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği yer alır."

Yrd. Doç. Dr. Fatma Gülhan (Anjiyoloji Uzmanı):

"Damar tıkanıklığı teşhisinde çeşitli yöntemler kullanılır. Fizik muayene, kan testleri, EKG, efor testi, doppler ultrason ve anjiyografi gibi yöntemler damar tıkanıklığının varlığını ve boyutunu belirlemede yardımcı olur."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, kalp krizi geçiren hastalarda erken teşhis ve müdahale, ölüm oranlarını %50'ye kadar azaltabilir.

Amerikan Kalp Derneği'nin verilerine göre, felç geçiren hastalarda ilk 6 saat içinde tıbbi yardım almak, beyin hasarını ve uzun vadeli sakatlık riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Damar tıkanıklığı, sadece kalp ve beyni değil, bacaklar gibi diğer organları da etkileyebilir. Bacak damar tıkanıklığı, yürüme zorluğu, bacak ağrısı ve yara oluşumuna yol açabilir.

Damar tıkanıklığı tedavisinde ilaç tedavisi, anjiyoplasti ve cerrahi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Damar tıkanıklığını önlemek için sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigarayı bırakmak ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak önemlidir.

Damar tıkanıklığı, hayati risk taşıyan bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve tedavi ile bu riski önemli ölçüde azaltmak ve yaşam kalitesini korumak mümkündür.

Damar tıkanıklığı belirtilerini yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurmanız hayati önem taşır.