Damarlardaki kanı dans ettiriyor kanser türünü durduruyor. Tarlada 8 markette 30 TL

Hatay’ın Amik Ovası’nda soğan hasadı bereketli başladı. Tarlada 8 TL’ye satılan soğan, markette 30 TL’yi buluyor. Çiftçiler, düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerden dertli.

Hatay’ın verimli Amik Ovası’nda bahar bereketi yaşanıyor. Kırıkhan’ın Yalangoz Mahallesi’nde 150 dönümlük tarlalarda soğan hasadı sürüyor. Kuraklık ve don etkisine rağmen yüksek verim elde eden çiftçiler, tarlada kilogramı 8 TL’ye satılan soğanın marketlerde 30 TL’ye ulaşmasından şikâyetçi.

Çiftçi Hasan Baybaris, rekoltenin ve kalitenin yüksek olduğunu, ancak düşük fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini belirtti. “Sezon Adana’da güzel fiyatlarla başladı, ancak ihracatın olmaması ve artan tonaj fiyatları düşürdü,” diyen Baybaris, don olaylarının maliyetleri artırdığını vurguladı.

Soğan, Eylül’de ekilip Nisan’da hasat ediliyor. Amik Ovası’nda Haziran’a kadar sürecek hasatta 150 işçi, günlük 650 TL yevmiyeyle çalışıyor. İşçi başı Faruk Görçek, verimin iyi olduğunu, ancak sürecin geçen yıla göre yavaş ilerlediğini ifade etti.

Soğan, sadece sofraların değil, sağlığın da vazgeçilmezi. Güçlü bir antioksidan olan soğan, bağışıklığı destekliyor, kalp hastalıklarını önlüyor, kanser riskini azaltıyor. Özellikle mide, kolon ve prostat kanserine karşı koruyucu etkisiyle biliniyor. Kan şekerini dengeleyen, kolesterolü düşüren ve sindirimi kolaylaştıran soğan, saç dökülmesini bile önleyebiliyor.

Amik Ovası’nda hasat bereketli olsa da çiftçiler, artan gübre, mazot ve işçilik maliyetleri karşısında destek bekliyor. İhracat kapılarının açılması halinde fiyatların dengelenebileceği öngörülüyor. Soğan, sofralara sağlık taşırken, çiftçinin emeği adil bir karşılık bulmayı bekliyor.