Tıp dünyası, kalp damar hastalıklarının bir numaralı tetikleyicisi olarak bilinen "prediyabet" yani halk arasındaki adıyla gizli şeker konusunda alarm verdi.

Harvard Tıp Fakültesi ve Imperial College London tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırmalar, glukoz metabolizmasındaki en küçük sapmaların bile kalp kası üzerinde geri dönülmez hasarlar bıraktığını kanıtladı.

YENİ FORMÜL: MİKRO-VASKÜLER ONARIM

Araştırmalar, kalp krizini önlemenin yolunun sadece kolesterolü düşürmekten değil, kan şekerindeki dalgalanmaları (glisemik variabilite) minimize etmekten geçtiğini saptadı.

European Heart Journal'da yayımlanan çalışmaya göre, gizli şekeri olan bireylerde damar iç çeperi (endotel), şeker henüz diyabet seviyesine ulaşmadan aşınmaya başladı.

Uzmanlar, bu süreci durdurmak için "zamanlanmış beslenme" ve "mitokondriyal destek" odaklı yeni bir klinik formül geliştirdi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Ludwig, gizli şekerin bir hastalık değil, vücudun verdiği bir son imdat çağrısı olduğunu vurguladı.

Ludwig, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel açlık şekeri ölçümleri çoğu zaman yanıltıcı oldu. Kişinin şekeri normal görünse dahi, yemek sonrası yaşanan ani yükselişlerin damar sertliğini doğrudan tetiklediği saptandı. Kalbi korumak isteyen her birey, insülin direncini bir metabolik kriz olarak ele almalıdır."

Oxford Üniversitesi Diyabet ve Endokrinoloji Bölümü'nden Dr. Partha Kar ise koruyucu tıp yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

Kar, gizli şeker hastalarının kalp krizi geçirme olasılığının, sağlıklı bireylere oranla %300 daha fazla olduğunu belirtti ve ekledi:

"Klinik verilerimiz gösterdi ki; karbonhidrat kısıtlaması ile birlikte uygulanan direnç egzersizleri, damar yapısını stabilize ederek miyokard enfarktüsü riskini minimize etti. Bu, tıp dünyası için yeni bir savunma hattıdır."

SESSİZ İLERLEYİŞE KARŞI ERKEN TANI

Uzmanlar, özellikle ailesinde kalp öyküsü bulunan ve bel çevresinde genişleme gözlemlenen bireylerin, HbA1c testlerinin yanı sıra mutlaka oral glukoz tolerans testine tabi tutulması gerektiğini bildirdi.

Yeni protokol, gizli şeker aşamasında müdahale edilen hastaların %80'inde kalp damar sağlığının tam iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.