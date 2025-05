Damarları açıp kalbe şifa olan sihirli beşli! Her gün tüketmek yetiyor

Bilim dünyası, damar sağlığını korumanın yolunu sofralarda buldu! Yeni araştırmalar, düzenli tüketilen beş besinin damar daralmasını önlediğini, kolesterolü düşürdüğünü ve kalp sağlığını desteklediğini ortaya koydu.

Harvard, Oxford ve Cleveland Clinic’ten uzmanlar, bu besinlerin günlük diyete eklenmesiyle kalp krizi ve felç riskinin önemli ölçüde azalabileceğini belirtti.

İşte damar sağlığınızı güçlendirecek o mucizevi beş besin ve bilimsel dayanakları…

1. Somon: Omega-3 ile Damarları Temizliyor

Yağlı balıklar arasında başı çeken somon, omega-3 yağ asitleriyle damar sağlığında devrim oluşturdu.

Amerikan Kalp Derneği’nin desteklediği bir araştırma, haftada iki porsiyon somon tüketenlerde damar duvarlarındaki iltihaplanmanın yüzde 30 azaldığını gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Eric Rimm, “Omega-3, damar elastikiyetini artırarak ateroskleroz riskini azaltıyor. Somon, doğal bir tansiyon ilacı gibi çalışıyor” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, somonun düzenli tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü doğruladı.

Uzmanlar, somonu ızgara veya buharda pişirerek haftada 100-150 gram tüketmeyi önerdi.

2. Yulaf: Kolesterolü Silen Lif Bombası

Yulaf, çözünür lif içeriğiyle kolesterolle mücadelede ön saflarda yer aldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Seth Martin, “Yulaf, bağırsaklarda kolesterolü bağlayarak kan dolaşımına karışmasını engelliyor” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırma, günlük 30 gram yulaf tüketenlerde LDL kolesterolde yüzde 7’lik bir düşüş gözlemlendiğini belirtti. Yulafın kan basıncını dengeleyici etkisi de damar sertliğini önlemede kritik. Uzmanlar, yulafı yoğurt veya sütle karıştırarak kahvaltıda tüketmeyi tavsiye etti.

3. Badem: E Vitamini ile Damarları Güçlendiriyor

Badem, E vitamini, magnezyum ve tekli doymamış yağlarla damar sağlığının gizli kahramanlarından. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin bir çalışması, günde 30 gram badem tüketenlerde damar sertliği riskinin yüzde 20 azaldığını ortaya koydu.

Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Julia Zumpano, “Bademdeki E vitamini, damar iç yüzeyini koruyarak plak birikimini önlüyor” dedi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, bademin HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığını da doğruladı. Bademi ara öğün olarak çiğ tüketmek, etkisini maksimuma çıkardı.

4. Avokado: Kalp Dostu Yağlarla Dolu

Avokado, tekli doymamış yağ asitleri ve lif içeriğiyle hem damarları temizliyor hem de kolesterolü dengeledi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Jane Muir, “Avokado, kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü artırıyor. Lif içeriği de damar iltihabını azaltıyor” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada üç kez avokado tüketenlerde kalp hastalığı riskinin yüzde 16 azaldığını gösterdi.

Uzmanlar, avokadoyu salatalara ekleyerek veya ekmek üzerine sürerek tüketmeyi önerdi.

5. Yaban Mersini: Antioksidan Kalkanı

Yaban mersini, antosiyanin adlı antioksidanlarla damar sağlığını koruyan bir süper besin.

Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, haftada birkaç porsiyon yaban mersini tüketenlerde kalp hastalığı riskinin yüzde 32 azaldığını ortaya koydu.

İngiliz beslenme uzmanı Dr. Rhiannon Lambert, “Yaban mersini, damar duvarlarını güçlendirerek kan dolaşımını iyileştiriyor” dedi.

Uzmanlar, taze veya dondurulmuş yaban mersinini yoğurda ekleyerek veya smoothie olarak tüketmeyi tavsiye etti.

UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYELER

Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Peter Rothwell, bu besinlerin mucizevi etkilerinin dengeli bir yaşam tarzıyla birleştiğinde ortaya çıktığını vurguladı:

“Bu besinler, işlenmiş gıdalardan uzak durulduğunda ve düzenli egzersizle desteklendiğinde damar sağlığını maksimum düzeyde koruyor.”

Dr. Zumpano ise, “Hiçbir besin tek başına her şeyi çözmez. Somon, yulaf, badem, avokado ve yaban mersini, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde damarları genç tutar” dedi.

BİLİMSEL DAYANAKLARLA GÜÇLÜ BİR DİYET

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, lif zengini besinlerin felç riskini yüzde 12 azalttığını, kolesterol düşürücü besinlerin ise kalp krizi riskini yüzde 15 düşürdüğünü gösterdi. Ayrıca, omega-3 ve antioksidan içeriği yüksek diyetlerin damar iltihabını azalttığı ve kan basıncını dengelediği biliniyor.

Uzmanlar, bu beş besini haftalık diyetinize entegre ederek uzun vadeli sağlık faydaları elde edebileceğinizi söyledi.

SOFRANIZA SAĞLIK KATIN

Somon, yulaf, badem, avokado ve yaban mersini, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla sofralarınıza sağlık taşıdı. Ancak yeni bir beslenme düzenine başlamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.