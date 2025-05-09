Damarları açıyorlar kan şekerini dengeliyorlar! Kalbe dost iki mucize

Sağlıklı beslenme trendleri, bitkisel protein kaynaklarını her zamankinden daha fazla öne çıkardı.

Hayvansal ürünlere alternatif arayanlar için mercimek ve kinoa, hem yüksek protein içerikleri hem de eşsiz besin profilleriyle adeta birer süper besin.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Walter Willett ve İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nin son araştırmaları, bu iki besinin damar sağlığını desteklediğini, kan şekerini dengelediğini ve genel sağlığı güçlendirdiğini ortaya koydu.

İşte bilimsel kanıtlarla desteklenen, protein zengini iki bitkisel kaynak ve uzman görüşleri...

1. Mercimek: Protein ve Lif Şampiyonu

Mercimek, 100 gramında yaklaşık 9 gram protein ve 8 gram lif sunarak bitkisel beslenmenin vazgeçilmezi. Yeşil, kırmızı ve siyah çeşitleriyle sofralara renk katan mercimek, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini hızla dengeledi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, düzenli mercimek tüketiminin tip 2 diyabet riskini %20 azalttığını gösterdi. Ayrıca, içerdiği potasyum ve folat, damar duvarlarını güçlendirerek tıkanıklık riskini düşürdü.

Londra’daki King’s College’dan Dr. Aedin Cassidy, “Mercimek, çözünür lifleriyle kolesterolü düşürüyor ve damar sağlığını koruyor. Haftada 3-4 porsiyon tüketimi ideal” dedi.

Besin Değeri (100 g, pişmiş):

Protein: 9 g

Lif: 8 g

Demir: 3.3 mg (%18 günlük ihtiyaç)

Potasyum: 369 mg

Çorba, salata veya köfte şeklinde tüketebilirsiniz. Baharatlarla tatlandırarak lezzetini artırın.

Damarları temizliyor, kemikleri çelik gibi yapıyor! 4 süper besin

2. Kinoa: Komple Protein Kaynağı

Kinoa, tüm esansiyel amino asitleri içeren nadir bitkisel kaynaklardan biri. 100 gramında yaklaşık 14 gram protein bulunan kinoa, magnezyum ve antioksidanlarla damar sağlığını destekledi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, kinoanın kan şekeri dalgalanmalarını önlediğini ve arterlerde plak oluşumunu azalttığını doğruladı.

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Şeyda Sular, “Kinoa, yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeriğiyle hem diyabet hastaları hem de kalp sağlığını korumak isteyenler için mükemmel” dedi. Ayrıca, gluten içermemesi çölyak hastaları için de onu ideal kıldı.

Besin Değeri (100 g, pişmiş):

Protein: 14 g

Lif: 7 g

Magnezyum: 64 mg (%16 günlük ihtiyaç)

Antioksidanlar: Kuersetin, kaempferol

Salatalarda, pilav yerine veya kahvaltılık kaselerde kullanabilirsiniz. İyi yıkanması, acılığını gidermek için şart.

BİLİMSEL KANITLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Mercimek ve kinoanın faydaları, sadece protein içerikleriyle sınırlı değil. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Tim Spector, “Bu besinler, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek iltihaplanmayı azaltıyor ve damar sağlığını güçlendiriyor” dedi. Ayrıca, her iki besin de düşük glisemik indeksleriyle kan şekerinde ani yükselmeleri önledi. Amerikan Kalp Derneği, bitkisel protein kaynaklarının düzenli tüketiminin kalp krizi riskini %12 azalttığını belirtti. Ancak, uzmanlar porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor; aşırı tüketim, kalori alımını artırabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mercimek: Böbrek hastaları, yüksek potasyum içeriği nedeniyle doktorlarına danışmalı.

Kinoa: Saponin içeriği nedeniyle iyi yıkanmazsa sindirim sorunlarına yol açabilir.

Genel Uyarı: İşlenmiş soslar veya yüksek yağlı eklemelerle bu besinlerin faydaları gölgelenebilir. Doğal ve dengeli bir şekilde tüketin.

Beyninizi turbo hıza çıkaran mucizevi besinler açıklandı! Zihni çelik gibi yapıyorlar

SAĞLIKLI SOFRALAR İÇİN 3 ÖNERİ

Haftalık Plan: Mercimeği çorba veya salata, kinoayı ise ana yemek olarak haftada 2-3 kez tüketin.

Baharat Desteği: Zerdeçal ve kimyon gibi antioksidan baharatlar, bu besinlerin etkisini artırır.

Su Tüketimi: Lifli besinler tüketirken bol su içmek, sindirimi destekler.

Mercimek ve kinoa, doğanın sunduğu protein hazineleri. Sofranıza bu iki besini ekleyerek hem damarlarınızı koruyun hem de kan şekerinizi dengeleyin!