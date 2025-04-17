Damarları tıkıyor, ömrü çalıyor! Sofradaki sessiz katil

Her gün çayda, tatlıda, hatta hazır gıdalarda kaşık kaşık tükettiğimiz şeker, masum bir tatlandırıcı olmaktan çok uzak.

Son bilimsel çalışmalar, aşırı şeker tüketiminin karaciğeri adeta bir toksin gibi yıprattığını, damar tıkanıklıklarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu ve yaşam süresini kısalttığını gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, şekerin karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları ve metabolik bozukluklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

İşte şekerin karaciğer ve genel sağlık üzerindeki tehlikeleriyle ilgili çarpıcı gerçekler…

ŞEKERİN KARACİĞERE ZARARI: YAĞLANMADAN SİROZA UZANAN YOL

Şeker, özellikle fruktoz içeren yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) ve rafine şeker, karaciğerde ciddi hasara yol açtı.

Karaciğer, fruktozu doğrudan yağa dönüştürüyor ve bu süreç, karaciğer yağlanması (non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı - NAFLD) riskini artırdı.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, aşırı şeker tüketiminin karaciğer yağlanmasını %25’e kadar artırdığını ve bu durumun siroza kadar ilerleyebileceğini gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden hepatolog Prof. Dr. Anna Mae Diehl, “Fruktoz, karaciğerde trigliserit birikimini hızlandırır. Bu, karaciğerin işlevlerini bozarak iltihaplanmaya ve kalıcı hasara yol açar” dedi.

Karaciğer yağlanması, Türkiye’de de hızla yaygınlaştı. Ülkemizde obezite ve diyabet oranlarının artmasıyla, yetişkinlerin yaklaşık %30’unda karaciğer yağlanması görüldü.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Emma Derbyshire, “Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar, karaciğer yağlanmasının en büyük tetikleyicileri. Günde bir kutu gazlı içecek bile karaciğere ciddi yük bindiriyor” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

DAMAR TIKANIKLIKLARININ GÖRÜNMEZ SUÇLUSU

Şekerin damar sağlığı üzerindeki etkisi de alarm verici. Aşırı şeker tüketimi, kan şekeri seviyelerini yükselterek damar iç yüzeyinde hasara yol açıyor ve kolesterol plaklarının birikmesini hızlandırdı.

Circulation dergisinde yayımlanan bir araştırma, yüksek şeker alımının damar tıkanıklığı riskini %30 artırdığını ve kalp krizi ile felç olasılığını yükselttiğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Frank Hu, “Şeker, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini artırır ve damarların esnekliğini azaltır. Bu, damar tıkanıklıklarının ve kalp-damar hastalıklarının temel nedenlerinden biridir” dedi.

Şekerin damar sağlığına zarar verme mekanizması, insülin direnciyle de bağlantılı.

İnsülin direnci, yüksek kan şekeri seviyelerinin damar duvarlarında iltihaplanmaya yol açmasıyla damar sertleşmesini (ateroskleroz) tetikledi.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Damar tıkanıklığı sadece yağlı gıdalarla ilgili değil. Şeker, damar sağlığını sessizce yok eden bir faktör” dedi.

ÖMRÜ KISALTAN TATLI ALIŞKANLIK

Şekerin yaşam süresi üzerindeki etkisi, bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan biri.

The Lancet Diabetes & Endocrinology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli olarak şekerli içecek tüketenlerin, tüketmeyenlere göre ortalama 7-10 yıl daha kısa yaşadığını gösterdi.

Şeker, sadece karaciğer ve damar sağlığını değil, aynı zamanda metabolik sendrom, diyabet ve obezite gibi hastalıkları tetikleyerek genel sağlığı tehdit etti.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden endokrinolog Dr. Robert Lustig, “Şeker, modern diyetin en toksik bileşenlerinden biri. Kronik hastalıkların çoğu, aşırı şeker tüketimiyle bağlantılı” dedi.

Şekerin yaşlanma üzerindeki etkisi de göz ardı edilemediğinin altı çizildi. Yüksek şeker alımı, glikasyon adı verilen bir süreçle hücre hasarını hızlandırıyor ve erken yaşlanmaya neden oldu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Susan Greenfield, “Şeker, hücrelerin yaşlanmasını hızlandırarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı tehdit ediyor” dedi.

UZMANLARDAN ACİL UYARI: ŞEKERİ AZALTIN!

Uzmanlar, şeker tüketimini azaltmanın karaciğer ve damar sağlığını korumanın en etkili yolu olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), günlük kalori alımının %10’undan azının eklenmiş şekerden gelmesini önerdi. Bu, yetişkin bir birey için yaklaşık 6-9 çay kaşığı şekere denk geldi. Ancak, gazlı içecekler, hazır gıdalar, tatlılar ve hatta “sağlıklı” etiketli ürünlerde gizli şeker bulunabildi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, “Paketli gıdalardaki gizli şeker, karaciğer sağlığını tehdit ediyor. Etiket okumayı alışkanlık haline getirin ve şekerli içecekleri suyla değiştirin” dedi.

Karaciğer sağlığını desteklemek için lifli gıdalar, sebzeler ve sağlıklı yağlar önerildi. Enginar, sarımsak ve omega-3 açısından zengin somon gibi besinler, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı oldu.

Dr. Diehl, “Akdeniz tipi beslenme, karaciğer ve damar sağlığını korumada en etkili diyet. Şeker yerine taze meyveler ve tam tahıllar tercih edilmeli” dedi.

MUTFAKTA DEĞİŞİM ZAMANI

Şeker, her mutfakta ve sofrada yer alan bir alışkanlık olsa da, sağlığımıza verdiği zararlar göz ardı edilemez. Karaciğer yağlanması, damar tıkanıklığı ve kısalan yaşam süresi, aşırı şeker tüketiminin ciddi sonuçları.

Uzmanlar, şeker tüketimini azaltarak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimseyerek bu risklerin önüne geçilebileceğini söyledi.