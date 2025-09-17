Damarlarınızdan gelen sessiz çığlık! Kalbiniz tehlikede olabilir

Vücudun bir termostat gibi çalışan karmaşık sistemi, bazen beklenmedik sinyaller gönderir. Özellikle sürekli soğuk kalan el ve ayaklar, pek çok kişi tarafından önemsenmeyen, geçici bir durum olarak kabul edilir. Ancak bu durum, göründüğünden çok daha ciddi sağlık sorunlarının, özellikle de dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yüksek tansiyon ve altta yatan damar hastalıklarının bir habercisi olabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Kan damarlarının sağlığı, vücudun her noktasına oksijen ve besin taşınması için hayati öneme sahip. Yüksek tansiyon, yani hipertansiyon, atardamar duvarlarına sürekli olarak aşırı basınç uygulanması durumu. Bu durum, zamanla damarların esnekliğini kaybetmesine, daralmasına ve sertleşmesine (ateroskleroz) yol açar.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan ve Journal of Human Hypertension'da yayımlanan bir çalışma, periferik (çevresel) kan akışının, genel kardiyovasküler sağlık hakkında önemli ipuçları verdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, kan basıncındaki artış, en uç noktalardaki (el ve ayak parmakları gibi) ince kılcal damarların büzüşmesine neden olarak bu bölgelere ulaşan kan miktarını azaltır. Sonuç olarak, bu bölgelerde sürekli bir soğukluk hissi meydana geldi.

YABANCI UZMANLAR UYARIYOR: "VÜCUDUNUZUN SİNYALLERİNİ DİNLEYİN"

Dünyaca ünlü kardiyoloji uzmanları, bu belirtinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cleveland Clinic'in Kardiyovasküler Tıp Bölümü Başkanı Dr. Steven Nissen, "Hastalar genellikle bize yorgunluk veya baş ağrısı gibi genel şikayetlerle gelirler. Ancak dolaşım sistemindeki en erken değişiklikler, genellikle vücudun en uç noktalarında kendini gösterir. Sürekli soğuk eller ve ayaklar, özellikle risk faktörleri (aile öyküsü, sigara, diyabet) olan bireylerde, bir 'erken uyarı sistemi' olarak kabul edilmelidir" dedi.

Dr. Nissen, bu durumun sadece hipertansiyonla sınırlı olmadığını, aynı zamanda "Periferik Arter Hastalığı" (PAH) olarak bilinen ve bacaklardaki atardamarların daralmasıyla karakterize ciddi bir durumun da belirtisi olabileceğini ekledi.

"SESSİZ KATİL"İN GÜRÜLTÜLÜ HABERCİSİ

Hipertansiyonun "sessiz katil" olarak adlandırılmasının nedeni, genellikle belirgin semptomlar göstermeden yıllarca vücutta hasar oluşturabilmesi. İnme, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu noktada, soğuk el ve ayaklar gibi basit bir belirti, bu sessiz ilerleyişi fark etmek için kritik bir fırsat sunabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Vasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Martin Makary ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı:

"Vücut, kan akışını hayati organlara (kalp, beyin) yönlendirmek için programlanmıştır. Stres veya soğuk gibi durumlarda el ve ayaklardaki damarların büzüşmesi normal bir tepkidir. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde, altta yatan bir dolaşım bozukluğunun, yani damarların görevini tam olarak yerine getiremediğinin bir işaretidir. Bu da çoğunlukla kontrolsüz kan basıncından kaynaklanır."

Eğer sürekli soğuk el ve ayak şikayetiniz varsa, özellikle de buna eşlik eden yorgunluk, baş dönmesi, bacaklarda kramp veya cilt renginde değişiklikler gibi belirtiler de mevcutsa, vakit kaybetmeden bir uzmana danışarak kan basıncınızı ölçtürmeniz ve genel bir damar sağlığı kontrolünden geçmeniz hayati önem taşımakta.