Damat dehşeti! Hamile eşini ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini bıçakladı

Kaynak: DHA
Damat dehşeti! Hamile eşini ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini bıçakladı

Kırıkkale'de 24 yaşındaki E.U. boşanma aşamasında olduğu 17 yaşındaki hamile eşi S.U. ve kayınpederi A.Ö.’yü derbedip, kayınvalidesi Ç.K.’yı bıçakla yaraladı.

Olaydan sonra kaçan damat E.U, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi 578'inci Sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. E.U., boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden hamile eşi S.U. ile görüşmek üzere kayınpederi A.Ö.’nÜn evine gitti. İki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında damat E.U., kayınvalidesi Ç.K.’yı bıçakla yaralarken, hamile olan eşi S.U. ve eşinden ayrıldığı öğrenilen kayınpederi E.U.’yu da derbetti. Ardından otomobille olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli damat ise, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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