Damat kayınpederini tüfekle vurdu

Vaka, gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C. (29) eşiyle tartışınca araya eşinin babası girdi.

Kayınpederi İsmail B. (55) ile telefonla konuşan damat Ahmet C. telefonda atışırken, tartışmanın ardından iddiaya göre baba kızını almak için damadının evine gitti.

Binanın 4. katında ikamet eden damadının kapısını çalan kayınpeder, kapıyı açan damadı ile tartışmaya koyuldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce damat evinde bulundurduğu silahı alarak kayınpederine ateş etti.

Bacağından yaralanan kayınpeder kanlar içinde apartmana yığılırken, tüfek sesini duyan apartman oturanları yaralı adamı dışarı çıkardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı kayınpedere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sonrasında ambulansa alınan kayınpeder Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise olayı işleyen damadı evinde suç aleti tüfekle beraber yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan kayınpederin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.