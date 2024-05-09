Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde Ahmet Gitmez ile kardeşi Özkan Gitmez evlerine doğru gittikleri esnada daha önceden husumetli oldukları enişteleri Mehmet G. ile karşılaştı.
Olay yerine Mehmet G.’nin kardeşleri Kemal ve Muhammet G.’nin de gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıktı.
SİLAHLAR KONUŞTU
Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile iki grup da silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üstüne bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çatışma sonucu Özkan ile Ahmet Gitmez kardeşler yaşamlarını yitirdi. Şüpheliler Mehmet G., Muhammet G. ve Kemal G. ise olayda kullandıkları suç aletleri ile gözaltına alındı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Savcının incelemesinin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.