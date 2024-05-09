Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü

Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü
Kaynak: AA / DHA
Bursa Mustafakemalpaşa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.
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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 1

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde Ahmet Gitmez ile kardeşi Özkan Gitmez evlerine doğru gittikleri esnada daha önceden husumetli oldukları enişteleri Mehmet G. ile karşılaştı.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 2

Olay yerine Mehmet G.’nin kardeşleri Kemal ve Muhammet G.’nin de gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 3

SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile iki grup da silahlarla birbirlerine ateş açtı.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 4

Çevredeki yurttaşların ihbarı üstüne bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 5

2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çatışma sonucu Özkan ile Ahmet Gitmez kardeşler yaşamlarını yitirdi. Şüpheliler Mehmet G., Muhammet G. ve Kemal G. ise olayda kullandıkları suç aletleri ile gözaltına alındı.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 6

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 7

Savcının incelemesinin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 8

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 9
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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 10
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Damat ve kardeşleri dehşet saçtı: Ortalık kan gölüne döndü 11
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