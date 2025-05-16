Damatlık ceketli hüzünlü veda

Düzenleme: Kaynak: İHA

Samsun’da ablasını kaçıran 24 yaşındaki genci, 16 yaşındaki kayınbiraderi vurarak öldürdü. Cenazede tabutun üzerine damatlık ceketi kondu.

Samsun'da evlenmek için kaçırdığı kızın 16 yaşındaki kardeşi tarafından göğsünden vurularak öldürülen genç, toprağa verildi. Gencin tabutunun üstüne damatlık ceketi konuldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde dün meydana gelen olayda 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun'u(24) göğsünden vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden Okan Doğan Torun'un cenazesi Büyük Cami'de cuma namazını müteakip kılındı. Namazın ardından cenaze Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Gencin cenazesinde tabutun üstüne konulan damatlık ceket ise dikkat çekti.

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