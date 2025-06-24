Damatsız düğün yapmıştı, ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi’nde, Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda meydana geldi.

İKİ GÜN ÖNCE HUZUREVİNDEN ÇIKMIŞTI

Bölgede hareketsiz yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 10 Ekim 2024’te damatsız düğünle gündeme gelen Sümbül Topbaş olduğu tespit edildi. Topbaş’ın iki gün önce bakkala gitmek üzere Seyhan Huzurevi’nden ayrıldığı ve geri dönmediği öğrenildi. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadı.

GELİNLİK GİYME HAYALİNİ HUZUREVİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde uzun yıllar yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik olarak aşık olduğu kişiye duygularını açıklayamamış, bu nedenle hayatı boyunca evlenmemişti. 2023 yılında Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleşen Topbaş, hiç evlenemediği için gelinlik giyememekten yakınıyordu.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir düğün töreni düzenledi. Beyaz gelinlik giyen Sümbül Topbaş, davul-zurna eşliğinde salona girmiş, huzurevi sakinleriyle birlikte eğlenmişti.

OTOPSİ İLE KESİN NEDEN BELİRLENECEK

Topbaş’ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.