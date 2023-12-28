Damattan değil devlet şirketi TUSAŞ'tan. ANKA-3 insansız savaş uçağı geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Damattan değil devlet şirketi TUSAŞ'tan. ANKA-3 insansız savaş uçağı geldi
TUSAŞ tarafından geliştirilen ve düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 insansız savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 28 Haziran 1973 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yılın son günlerinde büyük bir yoğunluk ve heyecan yaşadı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağının, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu.

ANKA-3, "uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip.

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mart 2023'de ilk kez pistte görüntülenen ve taksi testlerine başlayan ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak.

ANKA-3, "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü sağlayacak.

44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabilecek ANKA-3, 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşabilecek ve havada yaklaşık 10 saat kalabilecek.

Azami kalkış ağırlığı 6 buçuk ton olacak ANKA-3'ün bin 200 kg faydalı yük kapasitesi bulunacak.

Uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacak.

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